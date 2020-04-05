Сотрудники посольства России в США собирают средства, чтобы отправить домой соотечественников, не улетевших на родину из-за связанных с коронавирусом ограничений, сообщил посол РФ Анатолий Антонов.

Сотрудники посольства России в США собирают средства, чтобы отправить домой соотечественников, не улетевших на родину из-за связанных с коронавирусом ограничений, сообщил посол РФ Анатолий Антонов.В Fb дипмиссии он написал, что дипломатические работники оплатят гостиницу и предметы первой необходимости нуждающимся. Пусть это небольшие средства, но они помогут людям, оказавшимся в беде.Накануне посольство помогло разместить в отеле 51 человека: они застряли в аэропорту JFK.О приостановке полетов заявила Росавиация еще в пятницу. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала, что с понедельника будет составляться график возвращения.Всего США хотят покинуть 2 тысячи россиян. Им помогают Координационный совет организаций российских соотечественников в США и Православная церковь.США вышли на первое место по зараженности коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 290 тысяч случаев заражения коронавирусом.