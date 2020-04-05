Обитатели жилого дома в Новоспасском переулке обнаружили в подъезде сову. Необычной гостьей пришлось заняться спасателям, которым удалось поймать птицу при помощи специальной петли и сачка. Сова не пострадала, ее дальнейшую судьбу предстоит определить специалистам.

Спасатели вызволили сову, оказавшуюся в ловушке в центре Москвы, об этом сообщают СМИ, со ссылкой на пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.Птица влетела в подъезд жилого дома в Новоспасском переулке и не сумела самостоятельно выбраться на свободу. О необычной гостье спасателям сообщили местные жители.В конечном итоге сову поймали, использовав петлю и сачок, и передали специалистам из департамента природопользования и охраны окружающей среды, которым и предстоит решить ее дальнейшую судьбу.