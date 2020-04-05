В подмосковном Орехово-Зуеве спасатели завершили работы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС.

В подмосковном Орехово-Зуеве спасатели завершили работы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС.Как уточняется, аварийно-спасательные работы завершились в 00:20.По последним данным, в результате инцидента три человека погибли, шестеро пострадали.Для определения состояния несущих конструкций к обследованию здания приступает диагностический комплекс "Струна". Дальнейшие работы по восстановлению дома будут проводить силы муниципального образования, передает ТАСС.Взрыв газа во втором подъезде жилого пятиэтажного дома по улице Гагарина в Орехово-Зуево произошел в 13:08 в субботу, 4 апреля. По предварительной информации, причиной взрыва стала неисправная газовая колонка в одной из квартир. В квартире, где произошло ЧП, проживал мужчина, ранее судимый за продажу наркотиков.Всего из дома, в котором зарегистрированы 155 человек, проживающих в 80 квартирах, были эвакуированы 200 человек. Материальная помощь будет оказана всем пострадавшим. Сразу после инцидента местные жители начали приносить пострадавшим теплые вещи и продукты. Губернатор области Андрей Воробьев пообещал, что всех жильцов расселят отдельно с соблюдением режима самоизоляции. Всем уже выданы маски.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.