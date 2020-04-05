В московском главке МВД объяснили, почему на Патриарших прудах был задержан мужчина, гулявший с собакой.

В московском главке МВД объяснили, почему на Патриарших прудах был задержан мужчина, гулявший с собакой.Москвич, выгуливавший собаку в закрытой для посещения зоне, получил несколько предупреждений от сотрудников МВД о нарушении им режима самоизоляции. Молодой человек не реагировал на замечания и вступил в спор со стражами порядка, передает РИА Новости.Поскольку мужчина не выполнил законные требования патрульных и начал с ними словесную перепалку, он был задержан и доставлен в ОМВД Хамовники. Собаку, которую он выгуливал, забрала его жена.В отношении нарушителя был составлен административный материал по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".