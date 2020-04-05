Продолжительный заезд по встречной полосе в исполнении водителя такси закончился серьезным столкновением с грузовиком. Водитель легкового автомобиля упорно двигался против потока, пока его поездку не прервала фура.

В Сети появилось видео серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего при необычных обстоятельствах в минувшую субботу, 4 апреля, районе Волоколамска.Очевидец обратил внимание на автомобиль такси, мчавшийся по полосе встречного движения. Водитель начал снимать происходящее на камеру своего смартфона и запечатлел, как легковушка на полном ходу врезалась в фуру.Свидетели инцидента утверждают, что мужчина, находившийся за рулем легковушки, не только остался жив, но и отделался сравнительно легкими травмами.Каким образом предполагаемый виновник ДТП оказался на "встречке" – пока не уточняется.