Может ли сыр вызвать привыкание и от чего зависит его стоимость? Как выбрать лучшую сковороду с антипригарным покрытием, которая прослужит годы? В программе Тест на телеканале Россия 1 эксперты Роскачества провели очередное масштабное исследование вышеназванной продукции. Помогли им в этом телеведущие Наталия Медведева и Евгений Рыбов.

Может ли сыр вызвать привыкание и от чего зависит его стоимость? Как выбрать лучшую сковороду с антипригарным покрытием, которая прослужит годы? В программе "Тест" на телеканале "Россия 1" эксперты Роскачества провели очередное масштабное исследование вышеназванной продукции. Помогли им в этом телеведущие Наталия Медведева и Евгений Рыбов.Невысокая цена и состав: что отличает "Российский" от других сыровВ исследовании Роскачества приняли участие образцы следующих торговых марок: "Вкусвилл", "Луговая свежесть", "Сыробогатов", Valio, "Каждый день". Стоимость исследованных сыров варьируется от 600 до 1070 рублей за килограмм.Продукцию исследовали по следующим показателям: безопасность, наличие антибиотиков, растительных жиров, органолептика, маркировка.Популярные мифы о сыреСыр "Российский" имеет низкое качество. Директор молокозавода, технолог Игорь Лошаков рассказал, что данный вид продукции разработали в 1960-х годах. Изначально целью было создать недорогой сыр, в результате чего и появился "Российский".Проверить качество продукта можно и в домашних условиях. Нужно взять ломтик сыра и сложить его не до конца пополам — качественный "Российский" не должен ломаться на сгибе. В противном случае это означает, что он мог не дозреть.Добросовестные производители сыров соблюдают технологии качества, отслеживая, в том числе, такие показатели, как наличие в них патогенных организмов. Кроме того, продукция отправляется на проверки в государственные лаборатории, что позволяет получить заключение о безопасности сыра. Таким образом, миф о том, что "Российский" имеет низкое качество, не соответствует действительности.Хороший сыр не может стоить очень дешево. Директор компании по производству сыра Алексей Демьянов рассказал, что итоговая стоимость продукта складывается из количества молока, потраченного на производство. Например, 5 килограммов "Российского" в среднем изготавливаются из 50 литров молока. Также в стоимость входят ферменты, которые дают сыру нужный вкус во время созревания. Не стоит забывать и заработок производителя, логистику.Если цена продукта менее 500 рублей за килограмм, то есть вероятность, что это вовсе не сыр. В дешевой продукции молочный жир заменяют растительным — читайте этикетку. Делаем выводы: действительно хороший сыр не может стоить дешево.Сыр вызывает зависимость. В процессе производства сыра вырабатывается глутамат натрия — усилитель вкуса. Вследствие этого у человека действительно может появиться пристрастие к продукту. При этом врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что в пищевой продукции не содержится веществ, способных вызвать серьезную зависимость. Сыр обладает вкусовыми и ароматическими качествами, которые многим очень нравятся. То же самое можно сказать, например, о шоколаде. Таким образом, сыр не может вызывыать зависимость.Результаты исследованияВ образце торговой марки "Вкусвилл" не обнаружены тяжелые металлы, патогенные микроорганизмы, плесень и антибиотики. При этом жирность продукта составляет 46,4 процента при заявленных 50. Содержание белка ниже заявленного на маркировке. Кроме того, массовая доля влаги меньше установленной нормативами.Сыр марки "Луговая свежесть" признан высококачественным, поскольку соответствует всем показателям.Образец "Сыробогатов" также отличился достойными характеристиками.Valio имеет единственный недостаток — содержание соли выше, чем установлено ГОСТом. Все остальные показатели в норме."Каждый день" также имеет жирность, не соответствующую заявленной (46,4 процента при 50). Остальные параметры в норме.Рейтинг сыров сложился следующим образом:1. "Сыробогатов"2. "Луговая свежесть"3. "Каждый день"4. Valio5. "Вкусвилл"Сковородки с антипригарным покрытием: стоит ли переплачиватьВ исследовании приняли участие образцы следующих торговых марок: IKEA, Tefal, Satoshi, "Нева Металл Посуда", "Калитва". Их стоимость варьируется от 370 до 1990 рублей. Самый дешевый образец — Satoshi, самый дорогой — Tefal.Исследовали продукцию по следующим показателям: безопасность, качество покрытия, эксплуатация, прочность ручки, срок службы.У дешевых моделей антипригарное покрытие недолговечно. В студии программы "Тест" проверили популярный миф о сковородках. В целях эксперимента покрытия всех образцов испытали на прочность с помощью металлической щетки. Наиболее стойкой оказалась продукция фирмы IKEA, наиболее уязвимой — Satoshi.Эксперт посудного рынка Инесса Смирнова рассказала: чем тоньше антипригарное покрытие, тем быстрее оно сойдет. Кроме того, в дешевых моделях сковородок могут быть не добавлены твердые частицы, которые есть в последних поколениях антипригарных покрытий. Например, при использовании дорогой продукции при приготовлении еды можно использовать ножи, вилки, не опасаясь повредить плоскость, но когда стоимость изделия низкая, стоит быть более аккуратным в действиях. Также не нужно сразу после готовки помещать горячую сковороду под холодную воду — это плохо сказывается на антипригарном покрытии.Кроме того, эксперт советует жарить блюда не на сильном, а на среднем, а то и вовсе слабом огне, чтобы изделие прослужило дольше.Результаты исследованияСковорода IKEA безопасна. Материалы, из которых она изготовлена, при нагревании не выделяют опасных для организма веществ. При этом производитель заявляет, что срок службы сковородки составит 12 месяцев, но эксперты качества отметили: в негодность она может прийти уже через месяц.Изделие Tefal признано высококачественным, поскольку соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества.Сковорода Satoshi сделана в Китае. Это самый дешевый образец, что и сказалось на его качестве. Материалы, из которых изготовлена сковорода, при нагревании выделяют алюминий, что при ее ежедневном использовании может негативно сказаться на здоровье человека. К тому же дно изделия неплотно прилегает к горизонтальной поверхности, это означает, что оно будет неустойчивым.Сковорода "Нева Металл Посуда" по результатам испытаний признана высококачественной. Она проявила себя достойно по всем показателям. Производитель заявляет, что срок службы изделия составит 12 месяцев, но эксперты Роскачества подчеркнули: оно прослужит дольше. Предполагаемый срок службы — 43 месяца.Сковорода "Калитва" безопасна. Ее материалы не выделяют опасных для организма веществ. При этом срок службы меньше заявленного — 5 месяцев вместо 12.Рейтинг сковородок сложился следующим образом:1. "Нева Металл Посуда"2. Tefal3. IKEA4. "Калитва"5. SatoshiВ прошлом выпуске программы "Тест" эксперты Роскачества исследовали стиральные порошки и сосиски. 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