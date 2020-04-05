В белорусском автосервисе обнаружили, что пригнанная на ремонт машина заминирована. Под днищем BMW X6 с российскими номерами была примотана граната.

В белорусском автосервисе обнаружили, что пригнанная на ремонт машина заминирована. Под днищем BMW X6 с российскими номерами была примотана граната.Инцидент произошел в деревне Цна Минского района.Работники сервиса вызвали саперов. Представители правоохранительных органов эвакуировали из сервиса 70 человек — сотрудников и клиентов. Силами саперно-пиротехнической группы взрывоопасный предмет был обезврежен.На месте работают следователи и милиция, передает РИА Новости.