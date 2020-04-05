Россиянин, заразившийся коронавирусом в Таиланде, скончался в одной из больниц Паттайи. О смерти гражданина РФ сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

Россиянин, заразившийся коронавирусом в Таиланде, скончался в одной из больниц Паттайи. О смерти гражданина РФ сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.Известно, что 48-летний мужчина в течение долгого времени проживал в этой стране вместе с семьей. С симптомами ОРВИ он поступил в местную клинику, после положительного анализа на коронавирус несколько дней провел в реанимации, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако несмотря на усилия врачей сегодня скончался, цитирует Пронина ТАСС.Члены семьи, с которыми контактировал скончавшийся, сейчас изолированы в клинике. Пронин добавил, что среди россиян, проживающих в Таиланде, коронавирус выявлен еще в трех случаях (по предварительным данным, заразились две женщины и один мужчина).По данным Минздрава РФ вирус был выявлен у семерых россиян в Пхукете и Чонбури. Это шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет и один 48-летний мужчина.По данным портала Worldometers, общее число инфицированных коронавирусом в королевстве превысило 2,16 тысячи человек, 23 человека скончались. С 3 апреля в Таиланде действует комендантский час с 22.00 до четырех часов утра. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч батов (1,2 тысячи долларов) или тюремный срок до двух лет.