Действующее в Афганистане движение Талибан (запрещено в России) обвиняет США и их внутренних и иностранных партнеров в нарушении мирного соглашения с талибами, подписанного 28 февраля в Дохе. Продолжение нарушений грозит атмосферой недоверия и ростом уровня войны, говорят боевики.

Действующее в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в России) обвиняет "США и их внутренних и иностранных партнеров" в нарушении мирного соглашения с талибами, подписанного 28 февраля в Дохе. Продолжение нарушений грозит "атмосферой недоверия и ростом уровня войны", говорят боевики.В частности, талибы заявляют об отложенном по неоправданным причинам освобождении 5 тысяч заключенных и нападениях на центры моджахедов, не являющиеся полем битвы. Говорится также о "нападениях на простых моджахедов" в районах, находящихся под талибским контролем.О нарушениях мирных договоренностей талибы периодически подробно сообщают американцам по каналу связи, сказано в заявлении движения. Его публикуют афганские СМИ.Мирное соглашение подписали 28 февраля в Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель "Талибана" мулла Абдулла Гани Барадар. Соединенные Штаты, их союзники и коалиция должны вывести все войска из Афганистана в течение 14 месяцев. Также к августу 2020 года США должны снять санкции с членов движения "Талибан", а к маю содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН.До начала межафганских мирных переговоров правительство Афганистана должно было освободить из тюрем 5 тысяч сторонников "Талибана", напоминает "Интерфакс". Талибы, со своей стороны, обязались отпустить 1 тысячу военнослужащих правительственных сил, находящихся у них в плену.