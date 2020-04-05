В сирийской провинции Дейр-эз-Зор террористы из группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) убили восемь мирных граждан, после того, как не смогли получить за них выкуп.

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) убили восемь мирных граждан, после того, как не смогли получить за них выкуп.По информации местных СМИ, боевики похитили этих людей из города Эль-Маедин и держали в оазисе Эт-Табни в Сирийской пустыне, где укрываются остатки банд террористов.Между тем руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил на брифинге в субботу, 4 апреля, что обстрелов со стороны бандформирований, подконтрольных Турции, в Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки не было.Однако артиллерия турецких войск открывала огонь по позициям сирийской армии в окрестностях города Айн-Иса на севере провинции Ракка. В результате погиб один сирийский солдат, еще двое ранены.По сведениям сирийских журналистов, за последние 48 часов турецкие военные дважды обстреливали армейские посты в этом районе, сирийские войска на эти нападения не отвечали, пишет ТАСС.