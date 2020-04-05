В апреле в Москве погода не наладится, наоборот, в столице ожидается погодная чехарда: тепло будет чередоваться с холодом, сообщил ведущий сотрудник центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В апреле в Москве погода не наладится, наоборот, в столице ожидается погодная "чехарда": тепло будет чередоваться с холодом, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По его прогнозам, "то тепло обманчивое, то снег, то холод, то арктика, то опять атлантика" будут сменять друг друга в течение двух или даже трех недель. "Апрель чрезвычайно будет противоречивый", — приводит слова синоптика РИА Новости.В воскресенье, 5 апреля, Москву покрыло, как выразился Тишковец, "снежными зарядами". Предстоящей ночью ожидается от 0 до минус 5, в понедельник — в лучшем случае плюс 3-5. Кроме того, не исключены локальные снегопады, но не настолько сильные.Во вторник, продолжил специалист центра "ФОБОС", ненадолго распогодится, однако суточные колебания температуры будут значительными: утром — минус 1-6, а днем — плюс 5-10. В среду атлантический циклон принесет с собой дождевые тучи, а температура ожидается от 0 до плюс 5 ночью и 6-11 градусов тепла днем.Четверг, по прогнозам Тишковца, станет самым теплым на неделе: днем воздух может прогреться до плюс 10-15, а это на 3-4 градуса выше нормы. Однако в пятницу в столицу вновь придет холодный фронт, усилится ветер, пройдут дожди, которые к выходным могут переходить в заряды мокрого снега, температура составит от 5 до 10 градусов выше нуля.Что касается субботы-воскресенья, то ночами столбики термометра будут опускаться к нулевым отметкам, а днем ожидается плюс 2-7, что несколько меньше нормы.Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, со своей стороны, предупредил жителей столичного региона, что вечером 5 апреля на дорогах может наблюдаться гололедица, ветер усилится до 17-18 метров в секунду, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными. "Идет резкий фронтальный раздел, вытесняются теплые воздушные массы. Снежок будет небольшой и эпизодами", — сказал Вильфанд.