В Америке ученые там опубликовали снимки того, как коронавирус атакует здоровые клетки. Гигантское увеличение невидимой обычным глазом битвы вызывает холодок по спине, ведь то, что творится в микромире, в обычной жизни оборачивается колоссальным бедствием.

Автор: Дмитрий КиселёвВ Америке ученые опубликовали снимки, как коронавирус атакует здоровые клетки. Гигантское увеличение невидимой обычным глазом битвы вызывает холодок по спине, ведь то, что творится в микромире, в обычной жизни оборачивается колоссальным бедствием.Почти треть от всех заразившихся коронавирусом в мире — под 300 тысяч — в США. Там не хватает мест в больницах и врачей, масок, перчаток, защитных костюмов для медиков, аппаратов ИВЛ. Города опустели. Экономика страдает. Без работы остались миллионы.Президент США Дональд Трамп задействовал закон о производстве в военное время, чтобы срочно наладить выпуск аппаратов ИВЛ. Ну, а на войне как на войне: можешь захватить — захватывай. 50 миллионов масок американцы "захватили" у Франции. Ровно об этом рассказал глава региона Прованс – Альпы — Лазурный берег Рено Мюзелье. Во Франции по этому поводу — просто цунами возмущение. "Союзнички"."У нас была возможность сделать заказ у китайского предприятия. Заказ и оплата были осуществлены. В Китае произвели маски. Речь идет о распределении 50 миллионов масок по регионам Франции. Но выяснилось, что французский заказ был перехвачен американцами за наличные прямо на погрузочной площадке и самолет, что должен был отправиться во Францию, вылетел прямо в США", — сказал Мюзелье.Автор: Валентин БогдановНовый циркуляр по нью-йоркской скорой. Пациентов с остановкой сердца — только если это не травма — в больницу больше не возить. Тела не забирать — оставлять на попечение полиции. За сухим языком инструкции — крик отчаяния системы здравоохранения крупнейшего города США.Каждый час в штате Нью-Йорк умирают 23 человека, у которых диагностирован коронавирус. Через неделю — примерно настолько хватит запаса аппаратов ИВЛ – выбирать, кому жить, а кому нет, будут больничные реаниматологи.Чтобы в ситуации этого страшного выбора им было хоть на что-то опереться, доктор Роберт Труг из Гарварда, расписал специальную методику. Шансы на спасение зависят от подсчета суммы баллов. Несмотря на всю научность, этот искусственный отбор мало чем отличается от естественного."Все должны понимать, что вопрос будет стоять ребром: либо мы спасаем больше жизней сейчас, либо делаем акцент на продолжительности и качестве жизни потом, и в этом случае пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями будут не в приоритете", — заявил Труг.Неприглядная окопная правда на этой войне прорывается наружу с каждым постом отчаяния в социальных сетях, с каждым протестом медсестер.На этой войне плохо с патронами — теми самыми вентиляторами — туго с амуницией. Медиками не хватает перчаток, масок, защитных костюмов. Донашивают друг за другом.Бутерброд и банка газировки, чтобы подкрепиться после шестнадцатичасовой смены. Медсестра Татьяна спешит домой, чтобы к вечером снова вернуться в больницу. "У меня была мечта поехать куда-нибудь в горячую точку или в Африку. Вот, пожалуйста, это очень сложно", — признается она.Во время ее дежурства в небольшой бруклинской больнице скончались два пациента. "Много тел вывозят из больниц. Такое ощущение, что вообще без остановки. Люди выходят, заходят, забирают тела. Они складывают их в грузовик. Это временный морг", — рассказал один из местных жителей.Такие на улицах Нью-Йорка не появлялись с момента теракта 11 сентября. Умерших заворачивают в простыни — не хватает пластиковых мешков. Но погибших от коронавируса в США уже в два с половиной раза больше, чем после атак на башни-близнецы.Холодильные прицепы — теперь обязательная примета любой нью-йоркской больницы. К заднему входу их подгоняют, чтобы расширить возможности моргов. А деревянные загородки ставят для того, чтобы случайные прохожие или журналисты не сняли процесс транспортировки тел.Мы еще записывали этот фрагмент, а к нам уже приближался разгневанный сотрудник больницы. Чтобы не обострять, несмотря на всю абсурдность претензий (снимали мы не с их территории), все же уходим, тем более что приехали сюда с другой целью — пообщаться с доктором Ираклием Бузиашвили. Одногруппник нашего знаменитого Дениса Проценко, он спасает людей в Нью-Йорке. И, конечно, переживает за товарища — после известий о том, что у главврача Коммунарки нашли коронавирус.В Московском меде имени Сеченова им обоим преподавали навыки интенсивной терапии. Но эндокринологу Бузиашвили много лет они были ни к чему, пока в бой с коронавирусом не стали бросать все силы. "Мы не сталкивались ни с чем похожим", — сказал Ираклий.Закончить нам не дали. Человек в халате и маске вернулся с подмогой. Пытаясь заставить замолчать нашего собеседника, в буквальном смысле атаковал нашу съемочную группу. Ни о каком соблюдении первой поправки к американской Конституции, как и социальной дистанции, нет и речи.Полиция при этом была в двух шагах. Чуть дальше припаркованы сразу несколько машин с мигалками. Не стесняясь телекамеры, "давили" и на нашего собеседника.Эпидемия наступает. Растет градус агрессии. Вот в вагоне метро унижают человека азиатской внешности. Сумасшедшие сторонники теорий заговора, как это тучный пассажир подземки, винят в распространении вируса в США китайцев.Еще один безумец — машинист тепловоза в Калифорнии — намеренно направил свой локомотив в тупик, прилегавший к причалу, у которого пришвартован плавучий госпиталь "Meрси". По мнению Эдуардо Морено, корабль — часть заговора правительства США по захвату власти. Второе такое судно – "Комфорт" — встало у 90-го пирса Нью-Йорка.Приход плавучего госпиталя, что был переделан из танкера, который недавно чуть не распилили (и "Мерси", и "Комфорт" в ВМС США хотели списать) транслировали как историческое событие. Белый пароход с красным крестом проходит проливом на фоне статуи Свободы. Капитан Америка спешит на помощь.Но прошла неделя, а в трюмах, где могут разместить тысячу больных, заняты только двадцать коек. Пентагоновские медики не хотят брать на борт коронавирусных больных, но других сейчас нет. Прогнозы тем временем все страшнее. При хорошем раскладе в Америке от COVID-19 погибнут от 100 до 240 тысяч человек. При плохом — почти в десять раз больше."Мы предполагаем, что половина всех ньюйоркцев заразится этим вирусом. Мы наблюдаем ужасающее увеличение числа смертей. Я буду честен: ситуация будет ухудшаться. Мы должны понимать, что любые прогнозы, обещающие нам улучшение к Пасхе, для Нью Йорка не сбудутся", — заявил мэр города Билл де Блазио.Полевой госпиталь в Центральном парке. В теннисном центре, где проводят US Оpen, скоро тоже будет больница. Гостиницы, крупнейший выставочный центр- больных пытаются разместить везде, где могут. Дональд Трамп перебрасывает в Нью-Йорк тысячу военных медиков.Просят временно вернуться в строй ушедших на пенсию медиков. Призывы к ним рассылают через sms. По всему штату Нью-Йорк — тотальная мобилизация медработников.Помощь Америку идет со всего мира. Китай отправил 1000 аппаратов ИВЛ. А первые слова, которые в наушниках услышал экипаж нашего "Руслана", что доставил средства защиты и оборудование, когда Ан-124 сел в аэропорту Нью-Йорка, были слова благодарности от дежурившего на вышке диспетчера. Пограничники, простые грузчики — все достают телефоны. Спешат сделать действительно исторические кадры.Самая тяжелая ситуация с эпидемией — в небогатых районах, там, где люди не могут полностью самоизолироваться, потому что вынуждены продолжать работу. Как водитель Саем Шабир, что припарковал свою фуру у разгрузочного терминала, когда борт российского Минобороны заходил на посадку. "Передайте привет Владимиру Путину, скажите, что мы ему очень благодарны", — отметил Шабир.О поставке помощи российский и американский президенты договорились во время недавнего телефонного разговора. В МИД расставили все точки на i. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что половину стоимости груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций. Другую — сами американцы. Нормальная практика."В наиболее острый этап борьбы Китая с распространением коронавирусной эпидемии Москва одной из первых оказала помощь китайским друзьям. Теперь мы получаем поддержку из Пекина. В эти дни Соединенные Штаты переориентируют свою промышленность на производство товаров, необходимых для сдерживания пандемии коронавируса. Уверены, что в случае необходимости они впоследствии смогут оказать поддержку России, если таковая потребуется", — заявила Захарова.Но, как обычно, нашлись и те, кто и мирный прилет "Руслана" окрестили попыткой российского вмешательства."Меня не волнует российская пропаганда. Даже чуть-чуть. Путин предложил много оборудования, высококачественного, и я принял его. Раз это может спасти жизни, я всегда это приму", — подчеркнул, в свою очередь, Дональд Трамп.В Госдепе при этом заявили, что Россия и США всегда помогали друг другу во времена кризисов. Коронавирус — враг. По одиночке его не одолеть.