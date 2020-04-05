Тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался о поединке с американцем Тони Фергюсоном, который должен состояться 18 апреля.

Тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался о поединке с американцем Тони Фергюсоном, который должен состояться 18 апреля.Официально об отмене поединка UFC не сообщала, однако организация до сих пор не назвала место боя. Также ситуацию осложнил тот факт, что Хабиб не может покинуть Россию из-за решения правительства страны ограничить движение через государственную границу."Надеюсь, бой состоится. Думаю, Уайт в ближайшее время объявит место проведения турнира, – приводит слова Мендеса "Советский спорт". – В таком случае мы вернемся к тренировкам и бой с Тони состоится. Если нет, тогда его перенесут на август или сентябрь".Хабиб и Тони могли встретиться еще в декабре 2015 года, но тогда бой сорвался. Позже были предприняты еще три попытки организовать поединок. Зимой 2015 года Хабиб сломал ребро, весной 2016 года у Тони нашли кровь в легких, в 2017 году россиянин был госпитализирован в результате осложнений после весогонки, а весной 2018 года американец порвал крестообразные связки.На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках, а у Фергюсона 25 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. В последнем бою Хабиб взял верх над Порье, а Тони оказался сильнее Дональда Серроне.