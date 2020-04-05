У трех священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат. Подозрительные симптомы обнаружены еще у двух священников, но диагноз пока не подтвержден.

У трех священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат.По информации рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения инфекции, коронавирус выявлен у клирика храма иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино иерея Николая Рыжкова.Заболели также клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском иерей Виктор Волков и исполняющий обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле иерей Георгий Дехтярев.Подозрительные симптомы обнаружены еще у двух священников, но диагноз пока не подтвержден, пишет ТАСС.В этой связи в Московской епархии попросили всех, кто контактировал с заболевшими священнослужителями, самоизолироваться.Ранее 5 апреля стало известно, что кооронавирус подхватили депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Людмила Стебенкова, а также депутат Законодательного собрания Карелии Олег Доценко.