У беременной невесты премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона появились симптомы коронавируса. Об этом сама Керри Саймондс сообщила в Twitter.

У беременной невесты премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона появились симптомы коронавируса. Об этом сама Керри Саймондс сообщила в Twitter.Она написала, что провела прошедшую неделю в постели с основными симптомами коронавируса, но сейчас чувствует себя уже лучше, поправляется. При этом Саймондс отметила, что ей почему-то не нужно было делать тест.Сам Джонсон уже неделю находится в самоизоляции, поскольку также подхватил инфекцию.Ранее 55-летний Джонсон и его подруга Керри Саймондс 31 года объявили, что помолвлены и станут родителями в начале лета. Помолвка состоялась в конце 2019 года. Пара живет в резиденции премьера на Даунинг-стрит. Из-за связи с Керри Саймондс Джонсон развелся со своей женой Мариной Уилер. В этом браке у них появились четверо детей.В конце марта Джонсон выступил с обращением к жителям страны, в котором, в частности, заявил, что будет еще хуже.