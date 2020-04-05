В субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала подробности заражения коронавирусом COVID-19 и течения заболевания.

В субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала подробности заражения коронавирусом COVID-19 и течения заболевания. По словам Поповой, носитель нового типа вируса без симптомов не вырабатывает к нему иммунитет, а таких зарегистрировано 24,8 процента от выявленных случаев.Заболевшие без симптоматики менее опасны, чем с симптомами, но способны передать вирус другим. Один заболевший с ярко выраженными симптомами коронавируса может заразить трех человек. Стоит запомнить, что вирус способен сохраняться на поверхности 72 часа."Если это бессимптомное лечение, то один такой человек способен инфицировать еще одного человека. Из этого строятся все математические модели, расчеты", — отметила Попова.Глава Роспотребнадзора сообщила, что в каждом регионе разрабатываются свои меры по борьбе с распространением коронавируса. В Москве и Подмосковье меры общие, пишет РИА Новости."Ситуация должна оцениваться в совокупности, и меры, соответственно, должны быть симметричны для двух субъектов Российской Федерации", — сказала Попова на брифинге.За сутки в России тестируют на вирус примерно 34-37 тысяч человек."Это большие цифры. Мы будем увеличивать это количество", — заявила Попова.В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что тенденции на остановку роста заболеваемости пока нет.