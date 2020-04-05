Депутат Мосгордумы, член комиссии парламента по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова заразилась коронавирусной инфекцией. Однако сейчас депутату уже лучше, она заявила, что идет на поправку.

Депутат Мосгордумы, член комиссии парламента по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова заразилась коронавирусной инфекцией.Она сама рассказала, что в прошлую субботу, 29 марта, почувствовала себя плохо и вызвала врача на дом. "Доктор пришел, взял анализы. Анализ был готов через три дня, он оказался положительный", — приводит слова Стебенковой ТАСС.Депутат отметила, что лечится на дому, но все время находится под наблюдением врачей районной поликлиники. Она рассказала, что подписала документы с обязательством не выходить на улицу, пока анализ на коронавирус не будет отрицательным.Ситуацию с больными коронавирусом на дому в Москве парламентарий оценила на "пятерку", отметив постоянное медицинское наблюдение, проверку и перепроверку результатов анализов.Стебенкова сообщила, что чувствовала себя очень плохо, чего никому не пожелает, а также призналась, что это было "не лучшее время" в ее жизни. Но сейчас она уже на пути к выздоровлению.Ранее стало известно, что коронавирус подхватил еще один московский депутат, представитель фракции КПРФ Евгений Ступин. Он сдал мазок на анализ 29 марта, когда появились признаки простуды. Результат пришел лишь на седьмой день и оказался положительным. Парламентарий считает, что мог заразиться в метро. У членов семьи Ступина мазки еще не взяли.Кроме того, коронавирусом заразился депутат Законодательного собрания Карелии Олег Доценко. Сообщается, что он мог заразить более 100 человек, с которыми общался в последние дни.