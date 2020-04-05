Аргентинский нападающий итальянского Ювентуса Пауло Дибала и его девушка Ориана Сабатини вновь получили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Аргентинский нападающий итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала и его девушка Ориана Сабатини вновь получили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.Во вторник, 21 марта, Дибала сообщил о том, что стал третьим после Даниэле Ругани и Блеза Матюиди футболистом "Старой синьоры", у которого обнаружили коронавирус. В конце марта Пауло объявил, что излечился, а его тесты отрицательны на инфекцию.Однако в субботу, 4 апреля, девушка футболиста в интервью Mundo Deportivo заявила, что они в третий раз сдали анализы на COVID-19 – они вновь оказались положительными: "Я не понимаю, как это работает. Почему тесты показывают то одно, то другое", – сообщила Сабатини.Дибала – воспитанник аргентинской команды "Институто Сентраль Кордова", откуда в 2012 году перешел в итальянский "Палермо", а летом 2015-го за 40 миллионов евро перебрался в Турин.26-летний аргентинец в текущем сезоне в составе "Ювентуса" принял участие в 34 играх во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся превысило один миллион человек, из которых 63 тысяч скончались.