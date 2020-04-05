Последние несколько лет оказались очень тяжелыми для певицы Селены Гомес. Девушка страдала от депрессии, но сейчас ее самочувствие ухудшилось.

Последние несколько лет оказались очень тяжелыми для певицы Селены Гомес. Девушка страдала от депрессии, но сейчас ее самочувствие ухудшилось.Исполнительнице пришлось обратиться за помощью в одну из лучших психиатрических клиник Америки. Как оказалось, переживания Селены были вполне обоснованными. Врачи поставили инстадиве неутешительный диагноз – биполярное расстройство личности. Об этом знаменитость рассказала в своем "Инстаграм"-аккаунте.Тем не менее, по словам Гомес, она рада, что узнала правду. Ведь долгое время девушка мучилась, не понимая, что с ней происходит. Селена страдала от резких перепадов настроения, вялости и апатии."Когда у меня есть много информации, это действительно помогает, это не пугает меня, когда я знаю, что это такое", – отметала певица.30 Мар 2020 в 7:07 PDTК слову, на психическом здоровье исполнительнице сильно сказался роман с известным музыкантом Джастином Бибером. По словам артистки, будучи в отношениях со звездой, она стала жертвой эмоционального насилия. "Я поняла это, только когда окончательно повзрослела. Мне бы не хотелось провести остаток своей жизни в разговорах об этом, но я правда горжусь тем, что теперь стала сильнее, чем когда-либо, и смогла найти способ с достоинством выйти из этой ситуации", – заявила Селена радиостанции National Public Radio.