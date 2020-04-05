Главный тренер футбольного клуба Ростов Валерий Карпин в субботу, 4 апреля, сообщил о том, что его супруга Дарья родила девочку. У 51-летнего специалиста теперь пять дочерей.

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин в субботу, 4 апреля, сообщил о том, что его супруга Дарья родила девочку. У 51-летнего специалиста теперь пять дочерей."Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки, – написал Карпин в Instagram. – Спасибо родненькая моя, люблю тебя".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Valeri Karpin (@vgkarpin) 4 Апр 2020 в 7:25 PDTДля Валерия и Дарьи этот ребенок стал вторым, в 2018 году у них родилась дочь Даша. Также у наставника ростовчан есть дочери Мария и Валерия от первого брака и внебрачная дочь Вероника."Ростов" уже поздравил наставника с пополнением в семье: "Пусть малышка всегда радует родителей".У Валерия Карпина родилась дочь