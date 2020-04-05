Задержанный в рязанском поселке Елатьма стрелок не отказывается от общения со следователями и дает показания, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета.

Задержанный в рязанском поселке Елатьма стрелок не отказывается от общения со следователями и дает показания, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета.Ранее сообщалось, что в ночь с 4 на 5 апреля во время бытового конфликта между соседями погибли пять человек. Сам стрелявший попытался скрыться после инцидента, но был задержан полицией. Известно, что 32-летний работник психоневрологического диспансера сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Словесный конфликт закончился стрельбой из охотничьего ружья, от полученных ранений скончались все пятеро членов шумевшей компании.Сейчас все погибшие – четыре мужчины и одна женщина в возрасте от от 22 лет до 31 года – опознаны. Среди погибших есть супружеская пара.На место трагедии в поселок Елатьма утром в воскресенье прибыл вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. На оперативном совещании вице-губернатор пообещал оказать помощь семьям погибших.Сейчас следствие работает со свидетелями инцидента.