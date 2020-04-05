Заразившись коронавирусом, в каирской больнице скончался бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль,

Заразившись коронавирусом, скончался бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль, сообщает портал "Аль-Яум ас-Сабиа". Политику было 67 лет, в больницу в Каире он поступил еще 27 марта. Смерть наступила на фоне хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.Политик известен тем, что в 2011 году стал первым премьер-министром в Переходном национальном совете Ливии после убийства Муаммара Каддафи. Впоследствии он возглавил Альянс национальных сил, который получил большинство мест во Всеобщем национальном конгрессе. Джибриль входил в число вероятных кандидатов на пост президента Ливии.По данным портала Worldometers, 1,22 миллиона человек в мире заразились коронавирусной инфекцией, 66,5 тысячи скончались.