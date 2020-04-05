В Чернобыльской зоне отчуждения бушует пожар — там горит около 20 гектаров леса. Как сообщил исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов, радиационный фон в очаге возгорания превышен в 16,5 раз.

В Чернобыльской зоне отчуждения бушует пожар — там горит около 20 гектаров леса. Как сообщил исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов, радиационный фон в очаге возгорания превышен в 16,5 раз."Есть плохие новости — в центре пожара радиация выше нормы. Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14", — написал он в Facebook. Там же Фирсов разместил ролик, на котором видны показания дозиметра.По данным руководителя украинской Госэкоинспекции, в регионе зафиксировано два очага возгорания, огнем охвачено в общей сложности более 100 гектаров леса. Ситуация сложная. К тушению привлекли авиацию: самолеты Ан-32П и вертолеты Ми-8 уже сбросили на место возгорания 64 тонны воды. В ликвидации пожара задействованы более 140 человек и десятки единиц техники.Что касается причин пожара, Фирсов написал, что сперва кто-то поджег траву, а потом огонь перекинулся на деревья, добавив, что так бывает часто.Пожар в Чернобыльской зоне продолжается с 4 апреля. В расположенном поблизости Киеве и окрестных населенных пунктах образовался смог, жители жалуются на сильный запах гари в воздухе.И.о. главы Госэкоинспекции Украины посетовал на несознательность граждан, которые поджигают траву, и призвал увеличить штрафы за такие нарушения. Фирсов напомнил, что за отсутствие маски на Украине сейчас можно наказать штрафом в сумме до 17 тысяч гривен.