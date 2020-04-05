По предварительным данным, причиной фатального пожара в лагере, где проживали строители инфекционной больницы в Новой Москве, стало возгорание дровяной печки-буржуйки. В результате инцидента огонь охватил три палатки, площадь возгорания составила 90 квадратных метров.

Утром в воскресенье, 5 апреля, в лагере строителей в деревне Бабенки, занятых в работах по возведению инфекционной больницы в Новой Москве, вспыхнул пожар.Как сообщает ТАСС, возгорание произошло из-за дровяной печки в палатке, где проживали рабочие. После этого огонь перекинулся еще на две палатки, общая площадь возгорания составила примерно 90 квадратных метров.В результате инцидента погиб один человек.