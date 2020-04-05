В Москве и Подмосковье разрешено открыться баням, саунам, салонам красоты, соляриям и массажным кабинетам. Ранее их деятельность была приостановлена до 30 апреля в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В Москве и Подмосковье разрешено открыться баням, саунам, салонам красоты, соляриям и массажным кабинетам. Ранее сообщалось, что все эти заведения наряду со спортивными объектами и стоматологическими клиниками закрываются до 30 апреля. Продолжить работу эти заведения смогут при условии наличия лицензии на медицинскую деятельность.Одновременно об открытии этих объектов написали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Отдельно отмечается, что по-прежнему запрещено оказывать эти услуги на дому.