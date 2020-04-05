В одной из квартир жилого дома на востоке Москвы обнаружены мумифицированные тела двух сестер, 1962 и 1965 годов рождения. На телах нет признаков насильственной смерти, беспорядка в квартире нет. По этому факту организована доследственная проверка.

В одной из квартир жилого дома на востоке Москвы обнаружены мумифицированные тела двух сестер, 1962 и 1965 годов рождения. На телах нет признаков насильственной смерти, беспорядка в квартире тоже нет.По этому факту организована доследственная проверка, пишет РИА Новости.В начале февраля в еще одной московской квартире было обнаружено мумифицированное тело человека, который умер шесть лет назад. По некоторым данным, покойный принадлежал к известному французскому роду маркизов де Лафит де Пельпор.