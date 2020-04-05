Воскресным утром здание прокуратуры Пермского края подверглось нападению со стороны неадекватного мужчины, принявшегося бить окна. При появлении правоохранителей дебошир выбросил орудие преступления и капитулировал, подняв руки.

Ранним утром в воскресенье, 5 апреля, очевидец запечатлел на видео неадекватное поведение мужчины, атаковавшего здание прокуратуры Пермского края, расположенное на улице Луначарского в Перми.Судя по кадрам, дебошир вооружился металлическим предметом, добытым из ограждения, и принялся бить окна. Ему удалось расколотить несколько стекол, после чего на место подоспели правоохранители.При появлении силовиков мужчины быстро выбросил орудие преступления и капитулировал, подняв руки.