В Санкт-Петербурге скончался третий человек, у которого диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб города по борьбе с распространением китайской ..

В Санкт-Петербурге скончался третий человек, у которого диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб города по борьбе с распространением китайской инфекции.Напомним, за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных составляет 191.