К концу апреля планируется завершить испытания российских вакцин от коронавирусной инфекции. После этого будут отрабатываться технологии на получение субстанций серий вакцин для проведения доклинических и клинических исследований.

К концу апреля планируется завершить испытания российских вакцин от коронавирусной инфекции. После этого будут отрабатываться технологии на получение субстанций серий вакцин для проведения доклинических и клинических исследований.Доклинические исследования вакцин от коронавируса COVID-19 планируется начать 11 мая — об этом, передает ТАСС, рассказал журналистам гендиректор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов.Ранее в документальном фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1" Ринат Максютов рассказал, что российские ученые получили штамм коронавируса нового типа от Австралии и, позже, от Таиланда. Это позволило российским ученым начать первые исследования, в том числе и на лабораторных животных. Далее будут исследоваться и изучаться на предмет эффективности российские вакцины и терапевтические препараты.По словам гендиректора "Вектора", уже разработаны прототипы вакцин как на основе вирусов кори, гриппа и везикулярного стоматита, так и на основе "многообещающих подходов к синтетической биологии" — мРНК-вакцины, пептидные и субъединичные вакцины.В центре "Вектор" начался этап испытаний вакцины против коронавируса COVID-19 на обезьянах. Ранее ее протестировали на мышах и хорьках. По словам Максютова, у хорьков и мышей удалось выработать иммунитет против нового типа коронавируса. Исследования на приматах как раз и продлятся до конца апреля.Гендиректор "Вектора" рассчитывает, что испытания на людях начнутся в июне. Для этого вакцина должна доказать свою эффективность, а Минздрав — выдать разрешение на клинические исследования.Как пояснила в этом же фильме глава Роспотребнадзора Анна Попова, этап испытаний вакцины на людях непрост и вряд ли будет коротким."Мы должны доказать, что она, кроме пользы, не принесет больше ничего, не принесет вреда", — сказала она.