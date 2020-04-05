Традиционная велогонка Тур Фландрии пройдет в онлайн-режиме. 13 участников однодневной гонки по дорогам Бельгии будут соревноваться заочно. Это связано с пандемией коронавируса.

Традиционная велогонка "Тур Фландрии" пройдет в онлайн-режиме. 13 участников однодневной гонки по дорогам Бельгии будут соревноваться заочно. Это связано с пандемией коронавируса.Как сообщает ТАСС, дома каждого из участников гонки будут установлены велотренажеры, на которых будут фиксироваться скорость и пробег. За соревнованиями будут следить судьи. Победителем станет тот, кто преодолеет виртуальную трассу быстрее всех. Гонка будет показана на спортивном телеканале в сопровождении комментария.Гонка "Тур Фландрии" проводится с 1913 года и прерывалась только мировыми войнами. Обычно в соревнованиях принимают участие более 150 участников.