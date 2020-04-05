Ранее судимый житель Тульской области был задержан бойцами спецназа Росгвардии после того, как обстрелял охотников и сотрудников полиции, прибывших на место инцидента. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Угроза применения насилия в отношении представителя власти.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего стрельбу в Веневском районе Тульской области в ночь на воскресенье, 5 апреля. Видео операции опубликовала пресс-служба Росгвардии.Все началось с того, что 64-летний деревенский житель открыл огонь из переделанной винтовки Мосина по двум охотникам, имевшим неосторожность оказаться неподалеку от его дома. Стрельба продолжилась и после прибытия полицейских, вызванных на место инцидента.После этого за дело взялись бойцы спецназа Росгвардии, которым быстро и без жертв удалось скрутить ранее судимого подозреваемого, находившего в состоянии опьянения.Как сообщает ТАСС, в результате ЧП никто не пострадал. Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти".