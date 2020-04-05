Супруга россиянина Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет тюрьмы, обеспокоена отсутствием от него телефонных звонков и электронных писем уже неделю.

Супруга россиянина Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет тюрьмы, обеспокоена отсутствием от него телефонных звонков и электронных писем уже неделю. По словам Аллы Бут, обычно заключенным разрешены два звонка в неделю, а в период эпидемии — три.Как сказала жена бизнесмена РИА Новости, она попросила о помощи российских дипломатов в США. Сотрудники посольства попытаются выяснить судьбу россиянина, находящегося в спецблоке коммуникационного контроля."Виктор звонит всегда. За все годы его нахождения в американской тюрьме было всего несколько раз, когда он не звонил в названный им день, но и в этих случаях он сообщал нам о временном запрете", — отметила жена Бута.Алле Бут известно, что на прошлой неделе коронавирус COVID-19 еще не проник в федеральную тюрьму Мэрион и находящийся рядом город. Все 38 заключенных спецблока значительную часть времени проводят в одиночных камерах, а в тюрьме выдерживается карантин."Спецблок – это тюрьма в тюрьме, и там, насколько я понимаю, даже система вентиляции отдельная", — сказала Алла Бут.Она выразила глубоко сочувствие родным летчика Константина Ярошенко, который простудился в американской тюрьме и не получил квалифицированной медицинской помощи."И очень волнуюсь теперь за Виктора, вдруг переставшего звонить и писать", — сказала она.