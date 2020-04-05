Документ выдают дистанционно через сайты органов соцзащиты.

Жителям Владимирской области нужно оформить справку для поездки к близким родственникам с целью оказания помощи.Об этом сообщает администрация региона. Разрешение оформляется на специальном бланке, утверждённом распоряжениемобластных властей.Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области организовал выдачу справок лицам, следующим к близким родственникам, чтобы доставить им продукты. предметы первой необходимости вовремя действия режима самоизоляции.Документ можно заказать в интернетена сайтах департамента (www.social33.ru) и учреждений социальной защиты населения, а также в их аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для этого нужно кликнуть на баннер «Выдача справок близким родственникам»Документ вы получите дистанционно. Справки выдаются учреждениями социальной защиты по месту жительства заявителя в электронной форме в мессенджерах WhatsApp и Viber, также электронный документ могут прислать на личную страницу в социальных сетях или по электронной почте.