Столичные власти выделили дополнительные средства на покупку продуктов для бездомных, Департамент труда и соцзащиты уже начал раздачу.
Столичные власти выделили дополнительные средства на покупку продуктов для бездомных, Департамент труда и соцзащиты уже начал раздачу.
Еду можно получить в пункте помощи, организованном в Центре социальной адаптации имени Елизаветы Глинки. Там же сотрудники готовы оказать помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации.
"Социальный патруль" продолжает свою работу на улицах, сообщается на сайте мэрии.