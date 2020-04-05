Столичные власти выделили дополнительные средства на покупку продуктов для бездомных, Департамент труда и соцзащиты уже начал раздачу.

Столичные власти выделили дополнительные средства на покупку продуктов для бездомных, Департамент труда и соцзащиты уже начал раздачу.Еду можно получить в пункте помощи, организованном в Центре социальной адаптации имени Елизаветы Глинки. Там же сотрудники готовы оказать помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации."Социальный патруль" продолжает свою работу на улицах, сообщается на сайте мэрии.