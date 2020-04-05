В список вошли очки и автозапчасти.

Во Владимирской области расширили региональный перечень товаров первой необходимости, которыми можно торговать в период пандемии.Список дополнили средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, похоронные принадлежности, очки и линзы, автозапчасти, табачная продукция, печатные изделия, а также упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты.Напомним, в первоначальный перечень помимо санитарных средств и средств гигиены вошли бензин, сжиженный природный газ и зоотовары.По данным на 5 апреля, во Владимирской области зарегистрировано пять заболевших коронавирусом. Последний случай был подтвержден 1 апреля. Еще у 23 человек только подозревают опасную инфекцию. Пока они ждут подтверждения или опровержения диагноза, за ними установлено медицинское наблюдение. В регионе установлен режим самоизоляции.