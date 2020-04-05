05.04.2020

2020-04-05 14:35:07

Во Владимирской области журналисты печатных изданий продолжат трудиться в нерабочие дни

Владимир Сипягин подписал распоряжение о необходимости обеспечить функционирование предприятий, осуществляющих деятельность по производству, выпуску, распространению печатных СМИ, в том числе организаций, оказывающих экспедиционные и логистические услуги, обеспечивающие печатные СМИ.

Напомним, газеты и журналы не вошли в перечень товаров первой необходимости, утвержденный Правительством РФ

Региональные власти получили возможность внести их туда по собственной инициативе. Руководителям регионов рекомендовало обеспечить стабильную работу газет. Это особенно важно на фоне угрозы распространения коронавируса.