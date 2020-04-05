Пандемия коронавируса COVID-19 вынудила российские военкоматы перейти на удаленный режим работы.

Пандемия коронавируса COVID-19 вынудила российские военкоматы перейти на удаленный режим работы. Как рассказали в воскресенье в Минобороны, во время весеннего призыва все сотрудники военных комиссариатов будут обзванивать призывников.Эта мера позволит избежать скопления людей в военкоматах и замедлит распространение опасной инфекции, пишет "Интерфакс". По телефону военкомы будут уточнять все необходимые учетные данные призывников.Для получения информации правительство РФ запустило сайт стопкоронавирус.рф.