Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в больнице, где находятся пострадавшие при взрыве газа в доме в Орехово-Зуеве. Он пообщался с людьми, которые находятся в сознании. Как рассказал губернатор, жизни четверых пострадавших ничего не угрожает, троих готовят к отправке в Москву.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в больнице, где находятся пострадавшие при взрыве газа в доме в Орехово-Зуеве. Он пообщался с людьми, которые находятся в сознании.Как рассказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24", жизни четверых пострадавших ничего не угрожает, троих готовят к отправке в Москву. По его словам, двоим пациентам сделали первые операции.Воробьев сообщил также, что для полного разбора завалов рухнувшего подъезда спасателям нужно порядка шести часов.Между тем начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин не исключил, что под завалами есть еще пострадавшие. Сейчас, по его словам, спасатели демонтируют плиты перекрытий.Взрыв газа в пятиэтажном доме в подмосковном городе Орехово-Зуево произошел днем в субботу, 4 апреля. В результате обрушились несколько этажей. Пока известно об одном погибшем и пяти пострадавших. Один житель пятиэтажки от госпитализации отказался. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовая колонка. Жильцов из соседних подъездов эвакуировали, всех разместили в здании соседней школы.На месте происшествия, кроме губернатора Воробьева, побывали глава МЧС РФ Евгений Зиничев, а также исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев. По факту взрыва прокуратура и Следственный комитет Московской области организовали проверку.