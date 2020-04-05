Первый и самый явный симптом заражения коронавирусом COVID-19 - лихорадка и высокая температура. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в документальном фильме Наили Аскер-заде Опасный вирус на телеканале Россия 1.

Первый и самый явный симптом заражения коронавирусом COVID-19 — лихорадка и высокая температура. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в документальном фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1".По словам представителя ВОЗ, люди рассказывают, что просыпаются среди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит."У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь. Самый явный симптом — это лихорадка и температура свыше 38 градусов, которая наблюдается более чем у 90 процентов заболевших", — рассказала Харрис.Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" сообщила, что тестирование на COVID-19 будут проходить все прибывающие в нашу страну граждане, но не сразу после прилета, а уже в режиме изоляции. Исследования показывают: у человека после перелета сильно меняется состояние слизистой, поэтому в тот момент, когда человек выходит из самолета, труднее всего найти возбудитель. Прилетевшего нужно поместить в изоляцию и после этого обследовать, отметила Попова.Она также сообщила, что Роспотребнадзор уже запланировал и разработал популяционное исследование на количество россиян, уже получивших иммунитет к коронавирусу. Его целью будет понять, что делается в популяции там, где было очень широкое распространение — в Москве и Московской области, — и там, где вируса еще не было совсем, и как защищена или не защищена популяция.На следующей неделе планируется зарегистрировать тест-систему новосибирского государственного научного центра "Вектор", которая определяет антитела к новому коронавирусу. Накопить и проанализировать данные по иммунитету россиян к COVID-19, по словам Поповой, будет возможно примерно через 10 дней после начала проведения исследований.Накануне сообщалось, что к концу апреля планируется завершить испытания российских вакцин от коронавирусной инфекции. После этого будут отрабатываться технологии на получение субстанций серий вакцин для проведения доклинических и клинических исследований.Пока же российский Минздрав дал рекомендации людям, которые продолжают работать и по роду своей деятельности вынуждены общаться с большим количеством людей. В ведомстве рекомендуют им носить защитные маски и перчатки, регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиками. Рекомендации касаются в первую очередь продавцов в продуктовых магазинах, работников аптек, полицейских, сотрудников МФЦ и других государственных организаций.По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, на 5 апреля в России зафиксировано 5389 случаев заражения, за сутки выявлено 658 новых случаев инфицирования, 355 человек выздоровели, 45 умерли.