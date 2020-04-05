Маску нужно надевать при контакте с людьми, предположительно инфицированными новым коронавирусом, сообщил профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета доктор медицинских наук Сергей Яковлев.

Маску нужно надевать при контакте с людьми, предположительно инфицированными новым коронавирусом, сообщил профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета доктор медицинских наук Сергей Яковлев.По словам медика, маска не дает стопроцентной защиты, так как вирус меньше пор маски. На улице ношение маски вообще не имеет смысла, так как в нее забивается пыль, а вирусы в воздухе не витают.Носить средство индивидуальной защиты нужно 2-3 часа, потом правильно снимать и выбрасывать в завязанном пакете, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что к концу апреля планируется завершить испытания российских вакцин от коронавирусной инфекции. После будут отрабатываться технологии на получение субстанций серий вакцин для проведения доклинических и клинических исследований. По словам гендиректора государственного научного центра "Вектор" Рината Максютова, доклинические исследования вакцин от коронавируса COVID-19 планируется начать 11 мая.