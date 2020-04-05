Российский кабмин принял решение о введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников.

Российский кабмин принял решение о введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников.Ранее премьер Михаил Мишустин поручил предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов представителям туризма и авиаперевозок, а также ввести мораторий на подачу заявлений о банкротстве в отношении должников, чей бизнес больше всего пострадал от коронавируса.Также мораторий вводится в отношении должников — системообразующих предприятий, перечень которых утвержден указом президента РФ от 2004 года № 1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ".Ранее сообщалось о дискуссиях в правительстве, ведущихся по поводу малого бизнеса. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, кабмин обсуждает способы помощи, но "меры очень дорогие". Кроме того, правительство понимает, что поддержка требуется отраслям, еще не включенным в перечень пострадавших. К таким относится, сказал Решетников, очень тяжело пострадавшая непродовольственная розница.