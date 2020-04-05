Под завалами жилого дома в подмосковном городе Орехово-Зуево, где 4 апреля взорвался газ, нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв трагедии выросло до трех.

Под завалами жилого дома в подмосковном городе Орехово-Зуево, где 4 апреля взорвался газ, нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв трагедии выросло до трех.Тело погибшего обнаружили в 21:13, уточняет РИА Новости.Всего на данный момент пострадали шесть человек: четверых из них госпитализировали, еще двоих отправили на амбулаторное лечение. Погибли две женщины и один мужчина.Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля. По одной из версий, причиной стала неисправность газовой колонки.На месте трагедии побывал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он навестил пострадавших в больнице и распорядился выплатить семьям погибших и пострадавшим материальную помощь.