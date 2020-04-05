Пострадавшим от взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве выплатят материальную помощь. Все выплаты будут произведены в ближайшее время, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, будут сделаны все выплаты, которые предполагаются в Московской области.

Пострадавшим от взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве выплатят материальную помощь. Все выплаты будут произведены в ближайшее время, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, будут сделаны все выплаты, которые предполагаются в Московской области.Пострадавшим во втором подъезде окажут дополнительную материальную помощь. Оперативные проблемы людей — документы, продукты — будут решены сегодня, добавил Воробьев. Пресс-подход губернатора Московской области транслировал телеканал "Россия 24".Спасатели в настоящее время ищут четырех жителей пострадавшего дома: это два человека из второго подъезда и два — из четвертого. Местонахождение остальных определено. По мнению губернатора, спасатели могут закончить работу на месте ЧП в ближайшие два-три часа.По словам главы МЧС России Евгения Зиничева, жильцы третьего и четвертого подъездов дома через какое-то время смогут в сопровождении спасателей зайти в свои квартиры, чтобы взять документы и необходимые вещи. В течение суток дом обследуют специальным комплексом "Струна", чтобы установить, безопасен ли он для проживания людей.Пострадавшим предоставят гостиницу как в Орехово-Зуеве, так и в одном из пансионатов, где на время проверки дома смогут разместиться жильцы третьего и четвертого подъездов. То же самое касается и жильцов первого и второго подъездов, которые пока не смогут зайти туда.Каждого, у кого есть в этом необходимость, власти региона разместят в комфортабельных условиях, все вопросы материального обеспечения будут решены, сказал Воробьев. По его словам, для пострадавших сохраняется режим самоизоляции, действующий в Подмосковье из-за распространения новой коронавирусной инфекции. На данный момент в Московской области зафиксировано 260 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.