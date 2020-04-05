Власти Орехово-Зуева приняли решение восстановить дом номер 31 на улице Гагарина, который пострадал в субботу при взрыве бытового газа.

Власти Орехово-Зуева приняли решение восстановить дом номер 31 на улице Гагарина, который пострадал в субботу при взрыве бытового газа. Об этом в воскресенье сообщили в Instagram администрации городского округа.Двух жильцов доставили на лечение в Москву в субботу. В скором времени в Московский областной научно-исследовательский клинический институт перевезут пациента в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.Как стало известно РИА Новости, родные трех погибших при взрыве получат по миллиону рублей. Получившим травмы выплатят по 500 тысяч рублей.Каждый жилец дома получит 30 тысяч рублей в качестве первой помощи. Одиноким выплатят по 50 тысяч рублей.В субботу в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве взорвалась газовая колонка. Погибли три человека.