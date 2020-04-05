В подмосковном Орехово-Зуево - сильнейший взрыв газа в жилой пятиэтажке.

В подмосковном Орехово-Зуево — сильнейший взрыв газа в жилой пятиэтажке.Секунды после взрыва. Сам дом и двор — в густом облаке пыли. Почти все жители пятиэтажки в этот момент были в своих квартирах."Произошел взрыв. Дым начался. Смотрим — все обвалилось. Мы сразу выбежали, начали помогать. Нас отбросило – такой мощный взрыв был. На третьем этаже, на блоках, сидел парень весь в крови", — рассказали очевидцы ЧП.Еще до приезда спасателей в первые минуты после взрыва люди своим силами спасали тех, кто оказался во втором подъезде, пострадавшем сильнее всего.Эпицентр взрыва, причиной которого, по предварительным данным, стала неисправность бытовой газовой колонки, находился в квартире на третьем этаже. Ударная волна была такой силы, что бетонные перекрытия обрушились и сложились во всем подъезде.Под завалами спасатели обнаружили тела двух погибших. Еще 6 человек были госпитализированы центральную горбольницу."Трое пациентов находятся в отделении реанимации. Пациенты в сознании, в тяжелом состоянии. Их жизням ничего не угрожает. Одна пациентка находится в отделении травматологии", — сообщил главный врач больницы Сергей Бунак.Жильцы, эвакуированные из дома, а это почти 200 человек, находятся в здании соседней школы, которую превратили в центр временного размещения."Два лучших отряда мобилизованы, чтобы в течение следующих 3-6 часов убрать завалы. Спасатели отработали, и пока мы не можем найти двух человек", — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Жители третьего и четвертого подъездов через какое то время смогут зайти в свои квартиры и забрать необходимые вещи в сопровождении спасателей."Каждый, у кого есть такая необходимость, будет нами размещен в комфортабельных условиях. Также будет закрыт весь вопрос с точки зрения материального обеспечения", — заверил Андрей Воробьев.Всю предстоящую ночь и завтрашний день спасатели будут обследовать пострадавшую пятиэтажку с помощью спецтехники . После этого будет принято решение, возможно ли жильцам вернуться в свои квартиры или дом все же будет расселен.