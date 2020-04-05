При разборе завалов дома, пострадавшего в подмосковном Орехово-Зуеве от взрыва, найдено тело еще одного погибшего, сообщает Интерфакс со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.

При разборе завалов дома, пострадавшего в подмосковном Орехово-Зуеве от взрыва, найдено тело еще одного погибшего, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.Ранее сообщалось, что в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв газо-воздушной смеси. По одной из версий, причина взрыва — неисправность газовой колонки.В МЧС подтвердили обнаружение тела еще одного погибшего. Таким образом жертвами взрыва стали два человека, еще шестеро пострадали. ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий передает, что сейчас следователи изымают документы в управляющей компании, которая обслуживала данный дом. Возбуждено уголовное дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".На место трагедии выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он навестил пострадавших в больнице и распорядился выплатить материальную помощь семьям погибших и пострадавшим от взрыва. Как рассказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24", жизни четверых пострадавших ничего не угрожает, троих готовят к отправке в Москву. По его словам, двоим пациентам сделали первые операции. Воробьев сообщил также, что для полного разбора завалов рухнувшего подъезда спасателям нужно порядка шести часов. Эвакуированные из дома жители размещены в соседней школе.