В штате Флорида сгорели три с половиной тысячи автомобилей на парковке напротив международного аэропорта. Это были машины, предназначенные для ренты.

В штате Флорида сгорели три с половиной тысячи автомобилей на парковке напротив международного аэропорта. Это были машины, предназначенные для ренты. Людей в них не было.Каким образом начался пожар — пока неизвестно. Полиция сообщает, что в условиях жары могла загореться трава на парковке. Очевидцы утверждают, что слышали несколько взрывов перед возгоранием. Вполне возможно, взрывались бензобаки.Пожар полностью потушен, а аэропорт работает в штатном режиме, передает "Россия 24".