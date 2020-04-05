Нападающий лондонского Тоттенхэм Хотспур и сборной Англии Харри Кейн в скором времени может стать игроком туринского Ювентуса. Представители Старой синьоры готовы укрепить позицию центрального нападающего 26-летним англичанином.

Нападающий лондонского "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Харри Кейн в скором времени может стать игроком туринского "Ювентуса". Представители "Старой синьоры" готовы укрепить позицию центрального нападающего 26-летним англичанином.Кейн выразил недовольство намеченным курсом развития "Тоттенхэма", который был выбран руководителями клуба. Как сообщает Calcio Mercato, туринцы готовы воспользоваться недопониманием игрока и боссов "шпор" и выкупить права на него.Впрочем, в "Тоттенхэме" готовы рассматривать предложения других клубов по приобретению Кейна только от 120 миллионов евро и выше. Такая стартовая цена может спугнуть "Ювентус" — в клубе несут финансовые убытки из-за пандемии коронавируса.На данный момент Кейн восстанавливается от полученной в январе травмы бедра. В сезоне 2019/20 он провел за "шпор" 25 матчей, отметившись 17 голами и двумя результативными передачами.За сборную Англии Кейн провел 45 матчей, поразив ворота соперника 32 раза.