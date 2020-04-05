Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в интервью телеканалу RT, что он и его коллеги удивились, проанализировав первый пул больных коронавирусом COVID-19. Удивление медиков вызвал возраст заболевших: все пациенты оказались младше, чем прогнозировалось.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в интервью телеканалу RT, что он и его коллеги удивились, проанализировав первый пул больных коронавирусом COVID-19. Удивление медиков вызвал возраст заболевших: все пациенты оказались младше, чем прогнозировалось.К основной группе риска при коронавирусной инфекции относят пожилых людей, хотя даже молодым пациентам с коронавирусом может потребоваться искусственная вентиляция легких. Например, в Москве многим заболевшим, подключенным к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), не больше 40 лет.На 5 апреля на лечении в медицинском центре в Коммунарке остается больше двух сотен пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщил Проценко в своем "Фейсбуке". Всего на лечении состоит 346 человек, из них с диагнозом пневмония — 301, с подтвержденным диагнозом COVID-19 — 201 человек. В реанимации находятся 26 пациентов, из них девять подключены к ИВЛ. За сутки поступило 28 человек и выписано двое.В Москве по состоянию на 5 апреля подтверждена коронавирусная инфекция у 3893 человек. Такие данные опубликованы на сайте столичного управления Роспотребнадзора.