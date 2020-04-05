Обитатели многоквартирных домов в одном из кварталов Нью-Йорка организовали акция в поддержку своих соседей. Люди вышли на балконы квартир и устроили шум при помощи домашней утвари, продемонстрировав, что каждый, остающийся в своем жилище из-за карантина – не одинок.

Жители Нью-Йорка, лишенные возможности выйти на улицу из-за угрозы заражения коронавирусом, организовали акцию, чтобы поддержать друг друга. Один из очевидцев запечатлел происходящее на камеру своего смартфона и выложил запись в Сети.Обитатели многоквартирных домов в определенное время вышли на балконы и высунулись в окна своих квартир. Вооружившись домашней утварью, они устроили шум, продемонстрировав, что во время карантина каждый человек, остающийся в своем жилище – не одинок.По последним данным, в США серьезно осложнилась ситуация с распространением коронавируса. По статистике, в настоящий момент каждый четвертый зараженный COVID-19 в мире – американец.